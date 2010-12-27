Петербуржцы вышли на улицу в поддержку несправедливо осужденных

Помимо участников к "Площади Восстания" прибыли сотрудники ОМОНа

В среду, 12 июня, журналисты Петербурга устроили в центре города флешмоб, посвященный журналисту-расследователю "Медузы" Ивану Голунову. Его обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Накануне вечером с него сняли все обвинения и отпустили.

Люди встали возле метро "Площадь Восстания", стали раздавать и читать газеты, на передовицах которых написано "Я/Мы Иван Голунов".

Помимо поддержки, адресованной автору расследований, петербуржцы вышли на улицу с плакатами, на которых написаны имена других людей, которые, по мнению протестующих, попали за решетку несправедливо. Среди них имя карельского историка Юрия Дмитриева, обвиненного в изнасиловании.

Акция началась в 12:00. По информации Piter.TV в самом флешмобе принимает участие около 30-40 человек. Активисты раздали около 1000 газет. Помимо участников к "Площади Восстания" прибыли сотрудники ОМОНа. Пока никто задержан не был. Иная ситуацию наблюдается в Москве, где полиция уже взяла под стражу более 90 человек, включая лидера ФБК Алексея Навального.

Фото: Piter.TV