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11 июня, 17:08
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Rybka123
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МВД прекратило уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

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Сотрудник "Медузы" будет освобожден из-под домашнего ареста.

Уголовное преследование в отношение журналиста "Медузы" Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков, прекращено. Об этом сообщает МВД.

В ведомстве отметили, что автор расследований будет освобожден связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

Напомним, что журналиста задержали 6 июня.  При личном осмотре у него обнаружили 4г запрещенного вещества. Никулинский районный суд Москвы избрал Ивану Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Экспертиза выявила на изъятых у журналиста наркотиках образцы ДНК нескольких человек. Анализ не показал наличие наркотиков в крови Голунова. 

Фото: соцсети

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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