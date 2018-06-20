"Снежный" иск горожан снова вернулся в суд

Дело будет рассмотрено повторно со стадии принятия.

В Петербурге все-таки рассмотрят "снежный" иск горожан к местным чиновникам. В объединенной пресс-службе судов 1 апреля сообщили, что Петербургский городской суд отменил определение суда первой инстанции.

Диана Демина и Алексей Ильин решили оспорить бездействие районных администраций и комитетов . Они потребовали заставить чиновников соблюдать ГОСТы и техрегламенты по уборке. Ранее Калининский суд не нашел признаков правонарушения и отказался рассматривать иск, так как посчитал, что спор не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Активисты обжаловали отказ . 1 апреля Санкт-Петербургский городской суд отправил дело для рассмотрения заявления со стадии принятия.

Видео: Piter.tv