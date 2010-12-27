В МО "Озеро долгое" срочно выехала проверка из ЦИК

Многочисленные массовые жалобы вынудили ЦИК взяться за ситуацию собственноручно.

ЦИК крайне обеспокоена итогами голосования в МО "Озеро долгое" в Петербурге, сообщается на официальном сайте ведомства. В связи с этим комиссия приняла решение устроить немедленную проверку на месте. В Северную столицу выехали член ЦИК Кинев и работники Аппарата ЦИК для выеснения обстоятельств.

"Озеро долгое" прославивилось как один из самых проблемных муниципальных округов. Многочисленные жалобы на нарушения процедуры выборов, в том числе коллективные от региональных отделений "Справедливой Росии", "КПРФ", "ЛДПР" и "Яблока", скандал с подсчетом бюллетеней и ситуация с депутатом Ильей Шмаковым вынудили центральную комиссию в срочном порядке разобраться с накопившимися проблемами. Также в Следком РФ отправились соответствующие материалы с пометкой "срочно!".

Ситуация в МО взята на особый контроль.

Ранее в Piter.tv: "С ситуацией в ИКМО "Озеро Долгое" просят разобраться Эллу Памфилову и Следственный комитет".

Фото: Piter.TV