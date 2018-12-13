Руководитель штаба Навального в СПб обратился в СК из-за задержания на 1 мая

Петербуржец считает, что его права были нарушены.

Руководитель штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев обратился в Следственный комитет города с заявлением. Мужчина недоволен, что его задержала полиция во время согласованного митинга первого мая. Шествие "Свободному Петербургу - свободные выборы" было одобрено комитетом Смольного.

Местный житель оказался недоволен действиями правоохранительных органов после того, как оперативник бросил его на асфальт лицом вниз. Из-за этого активист получил ушибы.

Напомним, что акция состоялась на Невском проспекте. Оппозиционеры проходили в колонне последними. Первыми шли сотрудники местной администрации города, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, представители политических партий города. марш начался в 11.30 от улицы Восстания, но начало движения оппозиции затягивалось. Пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич высказалась, что начало оперативники отодвигали под различными предлогами. За час активистам удалось продвинуться только до станции метро "Маяковская". После этого начались массовые задержания, так как колонна должна была уже подходить к Финляндскому вокзалу. Активистов обвинили в незаконной митинге.

Ранее Piter.tv писал о том, что в шествии первого мая в Северной столице приняли участие более 100 тысяч человек.

Фото и видео: Вконтакте/Александр Шуршев