Петербургский омбудсмен назвал задержания на митингах нарушением прав человека

Мирное шествие тщательно контролировалось со стороны представителей.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов назвал задержания людей на первомайских шествиях "беспрецедентным разгоном, нарушавшим права человека, гарантированных Конституцией РФ". Об этом говорится в официальном заявлении омбудсмена.

По словам Шишлова, на улицы города вышли представители различных общественных объединений. Мирное шествие тщательно контролировалось со стороны представителей: у участников изымались "несоответствующие" плакаты, лозунги и флаги, а тех, кто отказывался выполнить требование полицейских просто не пропускали на шествие.

На самом мероприятии, также не обошлось без инцидентов, отметил Шишлов. В ходе мирного шествия были произведены массовые задержания как участников, так и журналистов и даже местных депутатов.

По многочисленным свидетельствам, задержания с применением силы проводились безосновательно и без предупреждения, не были вызваны нарушением общественного порядка или невыполнением законных требований сотрудников полиции. В результате согласованное первомайское шествие фактически было разогнано. Расцениваю беспрецедентный разгон согласованного первомайского шествия и жесткие задержания его участников как грубое нарушение прав человека, гарантированных Конституцией России, – говорится в заявлении омбудсмена

Александр Шишлов отметил, что подобные действия со стороны властей вызывают вопросы "о способности и желании власти слушать и уважать мнение жителей города, о готовности к диалогу.

О том, как прошло 1 мая в Санкт-Петербурге можно прочитать в нашем материале.

Фото: Максим Резник