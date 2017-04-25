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Первого мая в Петербурге оппозиция пройдет в шествии вслед за властью и профсоюзами
Сегодня, 17:23
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alexandra08
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Первого мая в Петербурге оппозиция пройдет в шествии вслед за властью и профсоюзами

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Участники шествия соберутся в 10 часов утра на пересечении Невского проспекта с улицей Марата.

В честь праздника 1 мая по Невскому проспекту пройдет грандиозное шествие. Об этом сообщает издание "Мойка 78".

Участники шествия соберутся в 10 часов утра на пересечении Невского проспекта с улицей Марата. Шествие начнется в 11 часов, после на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт. В торжественном мероприятии примут участие члены правительства Петербурга, депутаты Заксобрания  и руководство Ленинградской Федерации профсоюзов. 

Чуть позже по этому маршруту пройдется оппозиция. Активисты соберутся около 11:35 на Лиговском проспекте, у дома 5. В шествии пройдут депутаты от партий "Справедливая Россия", "Яблоко", "Парнас" и других. В марше также примут участие представители общественных объединений "Красивый Петербург", "Петербургский гражданин", "Защитим Исаакиевский собор" и других. Участники пройдут маршем до Невского проспекта, оттуда направятся через Садовую улицу к Марсову полю, где состоится митинг. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: 1 мая , день солидарности трудящихся
Категории: Новости СПб

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