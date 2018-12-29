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Плохая уборка снега довела 4 жителей Невского района до травм
Сегодня, 11:35
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lesjasap

Плохая уборка снега довела 4 жителей Невского района до травм

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В зимний период несколько человек получили травмы из-за некачественной очистки домов от сосулек и улиц от снега.

В Невском районе Петербурга за январь четыре человека получили травмы из-за сосулек и гололеда. В адрес компаний, которые должны были заниматься уборкой территорий вынесены административные представления. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города.

По данным инспекции надзорного ведомства, около 16 домов не убирают зимнюю наледь и снежный покров. Среди них за девять объектов отвечают представители "УК Евротракт", за оставшиеся - "Жилкомсервис номер один".

Проблемы зафиксированы и с уборкой тротуаров. За данный вид работы отвечает ГУДП "Центр". Из-за этого четыре местных жителя вынуждены были обратиться в травмпункт за медицинской помощью. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в Пушкинском районе у бизнесмена похитили гусеничный экскаватор.

Фото: Piter.tv

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Теги: жилкомсервис, травмпункт, травмы, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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