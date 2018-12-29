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В Пушкинском районе у бизнесмена похитили гусеничный экскаватор
Сегодня, 8:14
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lesjasap

В Пушкинском районе у бизнесмена похитили гусеничный экскаватор

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Арендатор оказался не самым благонадежным человеком.

В Пушкинском районе Петербурга правоохранительные органы разыскивают спецтехнику и преступников, которым удалось похитить большегрузный транспорт. С заявлением об исчезновении собственности обратился местный коммерсант. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации от пострадавшего бизнесмена, виновником инцидента является 48-летний местный житель. Он взял гусеничный экскаватор на правах аренды, но решил не возвращать владельцу транспорт. Сумма ущерба составила 8,1 миллионов рублей.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Piter.tv

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Теги: гусеничный экскаватор, кража, спецтехника
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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