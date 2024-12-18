МЧС России передало Сербии спецтехнику

Российские спасатели передали два автомобиля с передовой пожарной и оборудование для спасательных служб.

МЧС России передало коллегам из Сербии спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские спасатели передали два автомобиля, оснащенных передовой пожарной системой, и оборудование для спасательных служб. Больница в Буяноваце получила от МЧС электрогенератор. Также МЧС России наградило сербских коллег и добровольцев медалями и почетными грамотами за их заслуги перед обществом.

Ранее мы сообщали, что на Кубани и в Волгоградской области обезвредили пять боеприпасов времен ВОВ.

Видео: МЧС России