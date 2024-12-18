На Кубани и в Волгоградской области обезвредили пять боеприпасов времен ВОВ

C начала года специалисты уничтожили около 300 авиабомб времен ВОВ.

На Кубани и в Волгоградской области обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Среди обнаруженных боеприпасов были советские 10-килограммовые осколочные авиабомбы, ФАБ-100 и немецкая SC50. Пиротехнические расчеты Донского спасцентра МЧС вывезли их на спецполигон, после чего устроили подрыв. В ведомстве отметили, что с начала года уничтожили около 300 авиабомб времен ВОВ.

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Видео: МЧС России