  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:52
97
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Марий Эл локализовали пожар в кафе

0 0

В его тушении участвовали 41 специалист и 13 единиц техники.

В Марий Эл локализовали пожар в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 17 декабря в деревне Данилово. Поступило сообщение о возгорании крыши кафе в одноэтажном строении. Прибывшие на место пожарные не дали огню перекинуться на близлежащие постройки.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В его тушении участвовали 41 специалист и 13 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени огнеборцы на пожаре спасли 11 человек.

Видео: МЧС России

Теги: кафе, марий эл, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии