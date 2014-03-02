В его тушении участвовали 41 специалист и 13 единиц техники.

В Марий Эл локализовали пожар в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 17 декабря в деревне Данилово. Поступило сообщение о возгорании крыши кафе в одноэтажном строении. Прибывшие на место пожарные не дали огню перекинуться на близлежащие постройки.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В его тушении участвовали 41 специалист и 13 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени огнеборцы на пожаре спасли 11 человек.

Видео: МЧС России