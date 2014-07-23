Дорожникам в Курортном и Кронштадтском районах передали крупную партию коммунальной техники

До конца 2025 года коммунальные хозяйства получат еще 78 единиц современной техники.

Петербург недавно пополнил арсенал коммунальных служб крупной партией спецтехники в рамках поставок 2025 года. Новые единицы оборудования переданы специалистам дорожных предприятий, ответственным за поддержание чистоты улиц в районах Курортного и Кронштадтского округов.

Новинки парка включают современные тракторы марки "Беларус", специализированный уборщик пыли на шасси КАМАЗа и многофункциональные дорожные машины серии "Газон Next". Инновационные модели значительно ускоряют процессы уборки городских территорий от снежных осадков и способствуют поддержанию надлежащего санитарного состояния дорог круглогодично.

Город продолжит обновление технической базы муниципальных служб: до конца 2025 года коммунальные хозяйства получат еще 78 единиц современной техники.

Фото: Telegram / Александр Беглов