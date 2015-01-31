В Петербурге высадили первые 83 дерева в рамках акции "Сохраним лес"

Экологические мероприятия по восстановлению леса ведутся круглый год.

Начался очередной этап всероссийской экологической акции "Сохраним лес", открывшийся посадкой первых 83 деревьев в Петродворцовом и Курортном районах Санкт-Петербурга. Здесь появились 47 сосен, 25 берёз и 11 ёлок. Всего же в рамках федеральной кампании лесники намерены посадить около 400 деревьев.

Акция проводится в Петербурге уже в седьмой раз. Её цель — поддерживать и увеличивать лесной фонд, устраняя последствия природных катаклизмов, таких как пожары, и формируя сознательное отношение к природоохранительной деятельности. Экологические мероприятия по восстановлению леса ведутся круглый год. Только весной, в рамках проекта "Сад памяти", было высажено около шести тысяч саженцев.

Дополнительные работы по озеленению предусмотрены осенью 2025 года: в городской зоне силами Комитета по благоустройству намечено высадить свыше 6,4 тысяч деревьев и около 40,6 тысяч кустов.

Общая картина показывает, что в 2025 году сотрудниками Государственного учреждения "Курортный лесопарк" планируется посадить порядка 13 тысяч деревьев, а работниками садово-парковых хозяйств Петербурга — около десяти тысяч растений.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко