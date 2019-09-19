Представители ГИК забрали бюллетени из ИКМО "Озеро Долгое"

Представители ЦИК и Горизбиркома изъяли документы ИКМО "Озеро Долгое". Об этом 19 сентября сообщила лидер отделения партии "Справедливая Россия" в Петербурге Марина Шишкина на своей странице в Facebook.
С дня выборов в муниципальные депутаты прошло более недели, а результаты голосования в ИКМО "Озеро Долгое" до сих пор неизвестны. В прошлый четверг, 12 сентября, кандидат в муниципальные депутаты МО "Автово" Илья Шмаков вместе с другими претендентами на депутатский мандат хотел убедиться в целостности пломбы на мешках с бюллетенями. Однако глава ИКМО этого не сделала и вызвала полицейских, мужчину задержали.
Помещение опечатали, оппозиционеры охраняли здание, так как опасались за фальсификацию документов. Ситуацией заинтересовался ЦИК РФ. По словам Марины Шишкиной, почти все хранившиеся в избирательной комиссии мешки с бюллетенями не опломбированы.
Утром 19 сентября председатель проникла в ИКМО с неизвестными.
Видео: Марина Шишкина / Facebook
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