В МО "Озеро долгое" проникли неизвестные

Они заперлись изнутри вместе с председателем.

Председатель ИКМО Галина Светлова вместе со "спортсменами" прорвалась в помещение избирательной комиссии, написала председатель регионального отделения эсеров Марина Шишкина в своем Телеграме. Вторжение на участок произошло несмотря на договоренность о том, что помещение вскроют лишь утром в присутствии представителей ЦИК и Горизбиркома.

На место вызвали полицию. Председатель заперлась в помещении, а спортсмены не пускали внутрь депутата Законодательного собрания Надежду Тихонову. Позднее "охранников" задержали стражи порядка, а Светлова вышла из помещения в сопровождении полицейских.

По словам Шишкиной, за процессом наблюдал из машины глава ИКМО Виктор Байдалаков. Было похоже, что он руководил действиями оккупировавших участок людей. Сам Горизбирком придерживается версии о том, что председатель ИКМО просто пришла на рабочее место, а сопровождавшие ее "спортсмены" – это сотрудники охранного предприятия, с которым избирательная комиссия ранее заключила договор.

На данный момент Горизбирком принял решение изъять из ИКМО пакеты с избирательной документацией и доставить их в ГИК на хранение.

Ранее мы писали, что в МО "Озеро долгое" срочно выехала проверка из ЦИК.

Фото и видео: Марина Шишкина, Телеграм