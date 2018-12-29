На улицы Петербурга высыпали 50 тонн гранитной крошки

А за последние сутки с улиц города вывезли 65 тысяч кубометров снега.

За последние сутки с улиц Северной столицы вывезли 65 тысяч кубометров снега, а также за последние два дня высыпали 50 тонн гранитной крошки. Об этом сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

В воскресенье, 27 января на улицах Петербурга работает около 1160 единиц техники. На дороги за два дня высыпали 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси и 50 тонн гранитной крошки.

По нформации комитета, с начала января в городе на Неве выпало около 90 см снега. С начала сезона снежный покров достиг почти 1,3 м.