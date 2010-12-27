В Петербург прибыло судно с урановыми "хвостами"

Урановые "хвосты" перевезли с территории завода Urenco в Германии.

В пятницу, 20 декабря, в Северную столицу прибыло судно "Михаил Дудин" с урановыми "хвостами". Об этом сообщает на сайте "автоматизированной системы служб капитана порта".

Согласно отметкам, груз судна помечен, как "опасный". Известно, что урановые "хвосты" перевезли с территории завода Urenco в Германии. На борту находится 600 тонн объединенного гексафторида урана.

Напоним, что во вторник, 17 декабря, Greenpeace поздравил петербуржцев с "урановыми хвостами". Выставка появилась у Гостиного двора. Необычный перфоманс быстро "разобрали" стражи порядка. Активисты заявили, что они не допустят ввоз "урановых" хвостов, которые планируется доставить в Россию из Германии. Около Гостинного двора выставили " радиактивные" бочки с надписью "С новым годом", а рядом с ними активист вывесил плакат "Россия – не ядерная свалка".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали эксперта российского отделения Greenpeace.

Фото:активисты Greenpeace