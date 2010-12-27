В Петербурге задержали эксперта российского отделения Greenpeace

Причиной стала проведенная вечера акция против "урановых хвостов".

В Петербурге задержали активисты из "Гринписа", который считается участником акции "урановые хвосты" около Гостиного двора. Местные экологи выступили против превращения России в ядерную свалку. Мероприятие прошло днем 17 декабря на Невском проспекте. Оперативникам удалось найти молодого человека, причастного к организации данного события. Рашида Алимова ловили восемь полицейских.

Петербуржец рассказал "Фонтанке.ру", что вечером того же дня к нему домой пришли сотрудники полиции. Ои были невежливы и попросили поехать с ними в 28-ое отделение. Сейчас местного жителя подозревают по статье за самовольное занятие земельного участка. Максимальным наказанием для него может стать административный штраф.

Это просто экзотика! Из участников перформанса задержан только я. Пока стояли около отдела в машине, двое вежливых полицейских рядом со мной обсуждали статью "мелкое хулиганство". Сейчас уже завели в отделение прокомментировал активист

Напомним, что Алимов стоял у Гостиного двора с плакатом, в то время как еще 11 человек устанавливали рядом с Дедом Морозом металлические бочки со знаком радиоактивности. Надписи складывались в поздравление с Новым годом. Спустя час арт-объекты внесли в магазин. Их дальнейшее местоположение неизвестно.

Ранее Piter.tv писал о том, что Борис Вишневский призвал остановить ввоз урановых отходов в Петербург.

Фото:активисты Greenpeace