В старых сараях на Парнасе поселился "Буратинберг"

В стритарте художник loketski спрятал метафору на известную экоактивистку.

На Парнасе прибавление в уличных арт-объектах: в двух точках района 25 ноября появились "Буратинберги". Автором рисованных Буратино, в которых угадываются черты известной экоактивистки Греты Тунберг, стал уличный художник Loketski. Деревянный герой из детства призывает прекратить топить дровами и протестует против школы.

В качестве площадки для своей работы уличный художник выбрал старые деревянные постройки: дровяной сарай и "летний домик бездомного", и сопроводил эти точки координатами. Для создания метафоричного героя Loketski использовал картон, гвозди, акрил и маркер. Свою работу художник сопроводил словами о мечте любого ребенка – "не ходить в школу и стать знаменитостью".

"Жаль, сбылась она только у одного". – добавил художник под фотографиями в своем Instagram.

Не так давно Loketski украсил новым логотипом Петербурга "урну для выброшенных денег".

Фото: loketski / Instagram