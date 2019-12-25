Loketski установил на севере Петербурга "пульт управления Вселенной"

Стрит-арт художник Loketski создал "пульт управления Вселенной" на углу улицы Михаила Дудина и проспекта Энгельса. Об этом 24-го сентября художник сообщил в своем Instagram.

На пульте ГИБДД он поместил две кнопки, одна из которых, по его замыслу, приводит к расширению, а другая ― к схлопыванию. На пульте Loketski также разместил кристалл висмута.

Впервые в стрит-арте мной использован ювелирный камень. Благодаря своей необычной прямоугольно-пирамидальной структуре и ярким металлическим переливам от розового к бирюзовому, кристаллы висмута часто используют в ювелирных украшениях. рассказал автор работы.

Некоторые пользователи отметили, что у них возникло желание нажать сразу же обе кнопки.

Ранее Loketski посвятил свой стрит-арт политической теме.

Фото: Loketski / Instagram