Всегда [р]ядом: в Петербурге появился новый стрит-арт объект

Во дворах Московского проспекта Петербурга появился Кремль, которому уличный художник Loketski добавил Всевидящее око.

На стенах, созданных из акрила, появилась надпись "Всегда [р]ядом".

Детские книжки создали в моём воображении сказочный образ Кремля. Легендарная крепость, которая всех нас спасёт и укроет, если вдруг нападут враги. Со временем я осознал, что Кремль защищает только президента и узкий круг его друзей. Защищает в том числе от нас, от тех, кто смеет говорить ему, что он неправ, что плохо делает свою работу, что ему пора сдавать ключи

высказался автор на странице в своей соцсети.