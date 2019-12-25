Всегда [р]ядом: в Петербурге появился новый стрит-арт объект

Во дворах Московского проспекта Петербурга появился Кремль, которому уличный художник Loketski добавил Всевидящее око.
На стенах, созданных из акрила, появилась надпись "Всегда [р]ядом".
Детские книжки создали в моём воображении сказочный образ Кремля. Легендарная крепость, которая всех нас спасёт и укроет, если вдруг нападут враги. Со временем я осознал, что Кремль защищает только президента и узкий круг его друзей. Защищает в том числе от нас, от тех, кто смеет говорить ему, что он неправ, что плохо делает свою работу, что ему пора сдавать ключи
высказался автор на странице в своей соцсети.
Loketski вспомнил Анну Политковскую, Владимира Кара-Мурза младшего, Петра Верзилова и Алексея Навального.
Если вы делаете журналистские расследования в России, если вы открыто выступаете против, будьте бдительны!
написал художник.
Художник zhenya_ape: "Мне хочется делать работы, которые будут дарить положительные эмоции"
Фото: instagram.com/loketski/
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