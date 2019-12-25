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Всегда [р]ядом: в Петербурге появился новый стрит-арт объект
Сегодня, 15:59
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smirenny

Всегда [р]ядом: в Петербурге появился новый стрит-арт объект

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Автор посвятил свое творение политическим отравлениям.

Во дворах Московского проспекта Петербурга появился Кремль, которому уличный художник Loketski добавил Всевидящее око.

На стенах, созданных из акрила, появилась надпись "Всегда [р]ядом".

Детские книжки создали в моём воображении сказочный образ Кремля. Легендарная крепость, которая всех нас спасёт и укроет, если вдруг нападут враги. Со временем я осознал, что Кремль защищает только президента и узкий круг его друзей. Защищает в том числе от нас, от тех, кто смеет говорить ему, что он неправ, что плохо делает свою работу, что ему пора сдавать ключи

высказался автор на странице в своей соцсети. 

Loketski вспомнил Анну Политковскую, Владимира Кара-Мурза младшего, Петра Верзилова и Алексея Навального. 

Если вы делаете журналистские расследования в России, если вы открыто выступаете против, будьте бдительны!

написал художник.

Художник zhenya_ape: "Мне хочется делать работы, которые будут дарить положительные эмоции"

Фото: instagram.com/loketski/

Теги: инсталляция, отравление, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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