Художник zhenya_ape: "Мне хочется делать работы, которые будут дарить положительные эмоции"

Piter.TV продолжает серию материалов, посвященную деятелям стрит-арта. В этот раз нашим героем стал zhenya_ape.

Художник заявил о себе в Instagram в начале июня, на данный момент известно о семи его работах. В них не встретишь протеста или агрессии, наоборот, zhenya_ape хочет привнести в жизнь прохожих позитив. Для этого он умело использует поверхности трансформаторных будок, рекламных стендов и создает на них небольшие произведения. В некоторых из них главным героем является обезьяна – она же изображена и на логотипе художника.

Piter.TV: Почему обезьяна?

Мне просто нравятся эти животные. Я думаю, что почти во всех моих работах так или иначе они будут задействованными.

PTV: Что побудило заняться стрит-артом?

Нехватка времени для личных проектов. В последние несколько месяцев я заметил, что все свободное время занято работой. Я работаю иллюстратором. После этого я решил выйти на улицу и сделать работу там, мне понравился результат и ощущения от процесса. Захотелось сделать это своего рода отдушиной.

PTV: То есть для вас это скорее способ самовыражения, творчество?

Скорее всего, да. Я не претендую на место социального рупора. Мне кажется, что в последнее время социальных проблем становится все больше, мы постоянно находимся в сложном выборе, в первую очередь – перед самим собой. У меня будут работы, направленные на такой контекст, но в основном мне хочется делать нейтральные работы, которые бы дарили положительные эмоции в людях, которые будут с ними взаимодействовать. Потому что проблем у нас и так хватает, и лучше разнообразить их положительными эмоциями.

PTV: Можете рассказать о технологии создания работ? Например, работа "All lives matters". Вы сами рисовали людей или взяли их изображения, а затем распечатали?

Да, я сам рисую в иллюстраторе, потом разрезаю изображение на несколько частей в зависимости от размера, распечатываю на листы А3 формата и склеиваю их между собой. Сами готовые изображения я приклеиваю на обычный обойный клей.

PTV: А вы следите потом за их жизнью: содрали/не содрали?

Сам не хожу смотреть, иногда люди отмечают в историях [в Instagram ― прим.] мои работы, и таким образом я могу посмотреть, что сейчас с ней.

PTV: Уже на протяжении года идут разговоры о том, чтобы легализовать граффити. Рисовать будет можно, но работу надо будет согласовывать. Что думаете об этом?

Мне кажется, что граффити – это больше нелегальная история. Даже если его и легализуют, от этого ничего не изменится, разве что может появится больше работ провластного характера, как это у нас обычно бывает с легализованными работами.

PTV: А почему больше нелегальная, на ваш взгляд?

Потому что рисуют в труднодоступных, но хорошо просматриваемых местах, в охранных зонах. Там, где зачастую можно получить ответственность, и это подстёгивает некоторых художников идти на такой риск. Я читал некоторые интервью, где художники говорили, что они таким образом, в том числе, выражают протест против рекламы, в которой утопает город.

Ранее Piter.TV рассказал о художнице Наде Опалинской. Её многометровые яркие работы встречаются как на заброшенных домах, так и на огромных будках посреди живых спальных районов.

Фото: zhenya_ape