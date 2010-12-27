Loketski украсил новым логотипом Петербурга "урну для выброшенных денег"

Художник заявил, что он намерен выяснить через компетентные органы был ли сговор при заключении контракта на метабренд Северной столицы.

В понедельник, 18 ноября, на улице Федора Абрамова появился новый арт-объект от Loketski "Санкт-Ветербург или Урна для выброшенных денег". Об этом художник сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В этот раз Loketski изобразил на урне на одной стороне новый логотип Петербурга, на другой написал "для выброшенных денег" , а на третьей появились колёсики и надпись "для откатов". Кроме того, художник заменил слово "Петербург" на "ветер".

"Качество логотипа не выдерживает серьезной критики, но особенно возмущает другое — ни с чем не сопоставимая цена, которую правительство Санкт-Ветербурга за него заплатило. Единственное, с чем её можно соотнести — с жадностью вороватых чиновников и их партнеров в рекламном бизнесе. Реклама, конечно, "грязный" бизнес, но это уже чересчур!", —отмтеил Loketski.

Художник заявил, что он намерен выяснить через компетентные органы был ли сговор при заключении контракта на метабренд Северной столицы.

"За 700 руб. — логотип не сделает никто,

7 000 руб. — мало кто,

70 000 руб. — любой дизайнер,

700 000 руб. — любое рекламное агентство,

7 000 000 руб. — SPN

1 руб. — лучший дизайнер в России Артемий Лебедев", —пошутил художник.

Напомним, что в окончательном варианте метабренда Петербурга дизайнеры исключили из рисунка Петра I. Главным элементом логотипа стало "бирюзовое холодное северное солнце". Во время создания шрифта эксперты вдохновлялись разводными мостами города на Неве.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как новый метабренд Петербурга стал мемом.

Фото: Loketski/Instagram