Умка не сдается: Loketski поселил на набережной Грибоедова нового медвежонка

Новый стрит-арт теперь красуется на куске ткани.

Не успели с проблемного участка набережной канала Грибоедова согнать медвежонка Умку, как на его месте появился новый. Напомним, инсталляция появилась у груды мешков с песком, которые призваны поддерживать разваливающиеся гранитные блоки до ремонта.

Петербургский уличный художник Loketski не спешил насовсем распрощаться с закрашенным мишкой. В этот раз стритартер развесил на ограждении над мешками кусок голубой ткани с надписью "Медведи не тонут" и прикрепил к "плакату" нового, уже картонного Умку.

Посчитает ли "Мостотрест" этот арт-объект вандализмом, если на блоках нет ни капли краски, а только ткань, предстоит узнать. Организация еще не отреагировала на второго медведя.

Тем временем, на набережной Мойки появился арт-объект "зона утилизации тел".

Фото: Loketski / Instagram