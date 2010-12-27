На набережной канала Грибоедова поселился Умка. Медведя выгнал "Мостотрест"

Петербургский стрит-арт художник Loketski представил новую работу под названием "Нас и так подмывает".

Фото работы были представлены в Instagram-аккаунте художника. Мешки, которые укрепляют проблемный участок набережной канала Грибоедова у дома №80, стали "льдиной", на которой "поселился" персонаж советского мультфильма – медвежонок Умка. Надпись на набережной гласит: "А наше солнце тоже акула проглотила?"

В "Мостотресте" прокомментировали появление стрит-арта. К тому же, на текущий момент изображения от Loketski стерты с набережной. Как сообщили Piter.TV в пресс-службе предприятия, участок наб. канала Грибоедова у дома №80 является объектом культурного наследия.

"Получается, что человек, который нанес надписи и Умку, изрисовал объект, охраняемый государством. Это уже считается вандализмом. Наши специалисты были вырваны из общего графика работ, чтобы очистить набережную. Нельзя поощрять такое действие на объекте культурного наследия. Рассматривается возможность привлечения того, что разрисовал, к административной ответственности" – добавили в пресс-службе "Мостотреста".

В дополнение можно прочитать наше интервью с анонимным художником.

Ранее комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга возбудил в отношении компании "Мостотрест" административное дело.

Фото: Loketski / Instagram