"Мостотрест" могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за мешки в канале Грибоедова

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга возбудил в отношении компании "Мостотрест" административное дело.

В среду, 6 ноября, стало известно, что Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы возбудил в отношении компании "Мостотрест" административное дело из-за мешков на воде. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В Комитете по природопользованию ждут доказательств от "Мостотрест", которые подтвердят необходимость мешков с песком в воде. В противном случае ведомству грозит штраф в 300 тысяч рублей.

Петербуржцы заметили на канале Грибоедова необычный "ремонт". Коммунальщики подложили под мост много мешков с песком. Напомним, еще в конце сентября в стенке набережной образовалась дыра: блоки вымыло водой.

Известно, что нормальный ремонт запланирован на 2021 год.

Ранее мы сообщали о том, что число отравившихся сотрудников "Ленты" выросло до 155 человек.

Фото:мегаполис/Telegram

