На набережной Мойки появился арт-объект "зона утилизации тел"

Местные художники "прикололись" над трагичной историей любви Олега Соколова и Анастасии Ещенко.

Петербуржцы заметили в городе новый арт-объект. Автор-активист написал на одном из блоков сообщение "зона для утилизации тел". Подобную "табличку" можно наблюдать на том самом месте, на котором бывший доцент СПбГУ Олег Соколов пытался утопить расчлененные останки тела своей возлюбленной. Местные жители разделились на два лагеря. Большинство не поддерживает настолько "черный юмор". Они считают, что шутить над трагедией непозволительно.

Напомним, что водолазам удалось поднять со дна водоема то, что осталось от 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Части тела, разложенные по пакетам, течением отнесло до Екатерингофки. Специалисты также обнаружили часть черепа. Позже выяснилось, что он был "учебным" и не принадлежал живому человеку.

Позже на месте, где подозреваемый пытался избавиться от улик, местная жительница прыгнула в реку. Сделано это было ради "реконструкции и мифологизации события".

Ранее Piter.tv писал о том, что дом историка-расчленителя в Петербурге станет частью экскурсионного маршрута.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

