Дом историка-расчленителя в Петербурге станет частью экскурсионного маршрута

Такой идеей загорелись организаторы необычных экскурсий.

Гиды нестандартных экскурсий по Петербургу "Ползком по Питеру" не обошли стороной дом историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Экскурсоводы хотят включить дом петербургского "Наполена" в маршрут по бандитским местам города. Об этом рассказал 78.ru со ссылкой на организатора экскурсий Сергея Гончарова.

Как сказал Гончаров, тема активно обсуждается в обществе, и в туристический сезон этот экскурсионный объект может снискать определенную популярность. На раскрутку маршрута может уйти до полугода, а новый туристический сезон стартует в феврале. В это время организаторы планируют пустить экскурсию с "наполеоновским" домом в пробное плавание, чтобы к маю маршрут был полностью готов.

Одного убийства для хорошей экскурсии мало, признался Гончаров, поэтому к путешествию по бандитскому Питеру добавят новое место.

А в декабре в Петербурге состоится фестиваль документального кино "Артдокфест".

Фото: 78.ru