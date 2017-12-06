В декабре в Петербурге состоится фестиваль документального кино "Артдокфест"

Это уже шестой фестиваль в городе на Неве.

В грядущем декабре петербуржцев ждет XIII Международный фестиваль документального кино "Артдокфест". В Северную столицу он приедет уже в шестой раз и стартует 6 декабря, на день позже московского коллеги. Целую неделю любителям русскоязычной кинодокументалистики покажут 18 фильмов из конкурсной программы фестиваля и несколько внеконкурсных проектов.

Мероприятие напоминает, что ценит, прежде всего, авторский взгляд на реальность, и не внимает идеологической приверженности режиссеров. Современность, противостояние массмедийному потоку и отстаивание свобод – ключевые авторские задачи. В жюри в этом году – Жанна Немцова, Абрам Клецкин, Роман Балаян.

В этом году фильмом-открытием станет "Школа соблазнения" петербурженки Алины Рудницкой, завоевавший спецприз жюри, в числе остальных картин будет "Бессмертный" и награжденный гран-при фильм от Ксении Охапкиной про город Апатиты. Среди непростых картин, нерекомендованных к показу в России, оказались "Даймохк" Маши Новиковой о родне Рамзана Кадырова и "Панорама" Юрия Шилова. В завершение фестиваль покажет картину Сергея Лозницы "Государственные похороны" с уникальными архивными кадрами похорон Сталина.

Пока в Петербурге готовят к показу скандальное кино, в Москве запретили показ спектакля по мотивам "Приключений Чиполлино".

Фото: пресс-служба фестиваля