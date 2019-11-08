В Москве запретили показ спектакля по мотивам "Приключений Чиполлино"

Отбиравших спектакль на конкурс специалистов пообещали наказать.

Московский фестиваль любительских театров лишился одного из спектаклей. Показ "#рябчиковжуй #новыдержитесь" поставленного по мотивам повести Джанни Родари "Приключения Чиполлино" был запрещен за день до показа. Об этом в фейсбуке написал театральный режиссер Александр Таттари.

Он отметил, что спектакль был заранее отсмотрен и согласован с жюри во главе с Анжеликой Петровой. Однако та, несмотря на свою подпись, отменила показ и пообещала наказать отбиравших спектакль экспертов.

Причины отмены были озвучены достаточно размытые: "такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки". Сам постановщик сказал, что авторы спектакля не ставили себе цели поддерживать какое‑либо политическое движение.

Видео: YouTube/ Надежда Егорова, Mikhail Ovsyanikov