Следователи выяснили, кому принадлежал череп из реки Мойки

У черепа была ровно отпиленная верхняя часть.

Во время поиска останков убитой и расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко водолазы нашли на дне реки Мойки череп, похожий на человеческий. Экспертиза показала, что череп с ровно отпиленной верхней частью, вероятнее всего, использовался для наглядной демонстрации строения скелета. Об этом сообщили "Невские Новости".

Череп могли показывать студентам или школьникам учебных заведений. Экспертиза только подтвердила данное предположение.

Ранее Piter.TV писал, что утром 9 ноября на набережной Мойки из воды достали преподавателя, в рюкзаке которого нашли женские руки и пистолет.

Фото: Невские Новости