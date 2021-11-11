Инженеры из Петербурга создали уникальное круизное судно

Судно "Умка" пятипалубное с плавными линиями. Оно может комфортно доставлять туристов по одному из самых пополурняых маршрутов – в Арктику.

Стало известно, что петербургские инженеры создали уникальное круизное судно. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".

Еще в 2020 году проект судна "Умка" инженера-конструктора Дарьи Полянской и инженера-технолога Кирилла Будникова попал в финал конкурса АО "ОСК". В этом году после доработки его вновь осмотрели судьи. Из 19 финалистов в номинации "Промышленный дизайн (экстерьер) гражданских судов и морской техники" они единственные получили премии "Общественное признание" (учреждена в этом году).

Добавим, что судно "Умка" пятипалубное с плавными линиями. Оно может комфортно доставлять туристов по одному из самых пополурняых маршрутов – в Арктику.

Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"