Герои мультфильма появятся на монетах с номиналом в 3 рубля и 25 рублей.

Центробанк России выпускает в обращение серию памятных монет с медвежонком Умкой. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном регулятором. Известно, что монеты с героями мультфильма о белом медвежонка выйдут 30 июня текущего года.

Известно, что будет выпущена в оборот монета из серебра с номиналом в три рубля. на ее оборотной стороне будет цветное изображение персонажей мультфильма на фоне льда и звездного неба. Монета выполнена в технике лазерного матирования. наверху будет высечена надпись: "Умка". Тираж монеты составит 7 тысяч экземпляров.

Также ЦБ РФ изготовит серию монет с номиналом в 25 рублей из недрагоценных металлов. Тираж составит 1 млн штук. Из них только 250 тысяч будут иметь цветное покрытие.

Напомним, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа по стране, а также обязательны к приему по указанному на них номиналу.

В ЦБ заявили о неизбежности нового кризиса.

Видео: Банк России