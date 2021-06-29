Центробанк России выпускает в обращение серию памятных монет с медвежонком Умкой. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном регулятором. Известно, что монеты с героями мультфильма о белом медвежонка выйдут 30 июня текущего года.
Известно, что будет выпущена в оборот монета из серебра с номиналом в три рубля. на ее оборотной стороне будет цветное изображение персонажей мультфильма на фоне льда и звездного неба. Монета выполнена в технике лазерного матирования. наверху будет высечена надпись: "Умка". Тираж монеты составит 7 тысяч экземпляров.
Также ЦБ РФ изготовит серию монет с номиналом в 25 рублей из недрагоценных металлов. Тираж составит 1 млн штук. Из них только 250 тысяч будут иметь цветное покрытие.
Напомним, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа по стране, а также обязательны к приему по указанному на них номиналу.
В ЦБ заявили о неизбежности нового кризиса.
Видео: Банк России
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