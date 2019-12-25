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В ЦБ заявили о неизбежности нового кризиса
Сегодня, 15:04
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В ЦБ заявили о неизбежности нового кризиса

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Сейчас ключевая ставка, по мнению регулятор, находится на целесообразном уровне.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на конференции "Ренессанс капитала" заявил, что нового кризиса не избежать. По его словам, у Банка России есть все необходимые инструменты для поддержки экономики и населения в случаев нового кризиса.

"Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", - сказал он.

Заботкин подчеркнул, что в настоящий момент ключевая ставка ЦБ находится на целесообразном уроне.

Ранее мы писали, что Центробанк предлагает ограничить инвестиции банков в экосистемы. В ближайшее время к таким участник повысят требования по раскрытию отчетности и капиталу.

Фото: cbr.ru 

Теги: банк россии, ключевая ставка цб, экономический кризис
Категории: Новости России, Лента новостей,

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