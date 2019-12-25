В ЦБ предлагают ограничить инвестиции банков в экосистемы

Регулятор назвал главную опасность инвестиций банков в свои экосистемы.

Банк России раскрыл планы по усилению регулирования банков, которые хотят развивать собственные экосистемы и платформы нефинансовых услуг. В ближайшее время к таким участник повысят требования по раскрытию отчетности и капиталу. Об этом стало известно из доклада ЦБ.

Регулятор впервые раскрыл подходы к контролю за развитием в России экосистем в апреле 2021 года.

Регулятор видит риск в том, что при участии банков может произойти неконтролируемое развитии экосистем. Речь идет о росте иммобилизованных активов (ИА) на балансе.

Как отметил глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов, ЦБ решил выйти за рамки экосистем, по этой причине предложения затронут все вложения банков в небанковские активы.

Сейчас пока это такой хайп и нет регулирования, все экосистемное. Куда ни посмотри, все инвестиции экосистемные. Но как только будет регулирование, все тут же будут говорить — ой, это не экосистема, это партнерские отношения, это венчур. Чтобы не было арбитража, мы поэтому и стали смотреть шире, — подчеркнул он.

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Фото: cbr.ru