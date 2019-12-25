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Visa подключила Россию к системе трансграничных переводов для компаний
Сегодня, 12:45
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Visa подключила Россию к системе трансграничных переводов для компаний

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Это поможет упростить проведение глобальных корпоративных платежей.

Платежная система Visa подключила Россию к своей системе трансграничных переводов для юридических лиц. Об этом сообщают РИА Новости.

Visa и Модульбанк запускают B2B Connect в России. Инновационный некарточный платёжный сервис Visa B2B Connect начал проводить входящие и исходящие транзакции в России, обеспечивая более быстрые, безопасные и эффективные трансграничные платежи корпоративных клиентов, — сообщили в компании.

Отмечается, что данная платформа упростит проведение глобальных корпоративных платежей, потому что платежи банка-отправителя совершаются непосредственно в банк-получатель. Кроме того, поставщики смогут отслеживать статус платежей в реальном времени.

Сейчас данная технология доступна на 97 рынках по всему миру.

Фото: pixabay 

Теги: visa, трансграничные переводы для юрлиц
Категории: Новости России, Лента новостей,

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