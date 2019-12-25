Visa подключила Россию к системе трансграничных переводов для компаний

Платежная система Visa подключила Россию к своей системе трансграничных переводов для юридических лиц. Об этом сообщают РИА Новости.
Visa и Модульбанк запускают B2B Connect в России. Инновационный некарточный платёжный сервис Visa B2B Connect начал проводить входящие и исходящие транзакции в России, обеспечивая более быстрые, безопасные и эффективные трансграничные платежи корпоративных клиентов, — сообщили в компании.
Отмечается, что данная платформа упростит проведение глобальных корпоративных платежей, потому что платежи банка-отправителя совершаются непосредственно в банк-получатель. Кроме того, поставщики смогут отслеживать статус платежей в реальном времени.
Сейчас данная технология доступна на 97 рынках по всему миру.
Фото: pixabay
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