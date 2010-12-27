Артем Дзюба стал лучшим футболистом России в 2019 году

Игрок "Зенит" получит премию второй раз подряд.

Российский футбольный союз выбрал лучшего российского футболиста в 2019 года. Им стал нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Информация об этом появилась на сайте общероссийской общественной организации 23 декабря.

По информации пресс-службы сине-бело-голубых, этот год стал рекордным для игрока. Весной Дзюба стал лидером чемпионата России-2018/19 по голевым передачам, а в первой части сезона-2019/20 стал первым в рейтинге лучших ассистентов РПЛ и списке лучших бомбардиров.

В 2019 году форвард сделал 23 результативные передачи, повторив клубный рекорд, установленный бразильским нападающим Халком в 2015-м.

Премия "Лучший футболист года в России" вручается в четвертый раз. Отметим, что Артем Дзюба признан лучшим футболистом по версии РФС и издания "Спорт Экспресс" второй год подряд. Весной обладателю премии вручат "Золотой мяч".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"