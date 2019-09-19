"Сядь за текст": Оксимирон начал трансляцию в поддержку фигурантов "московского дела"

Рэпер прочитал "Горе от ума" и "получил срок".

В четверг, 19 сентября, на YouTube-канале Оксимирона началась трансляция перформанса в поддержку фигурантов "московского дела". Трансляция называется "Сядь за текст".

Целью такого необычного перформанса является предоставление зрителям информации о содержании отдельных фрагментов мировой литературы.

Так, Оксимирон прочитал фрагмент "Горе от ума" и "получил срок" до 360 часов общественных работ. Также среди гостей трансляции появился актер Александр Петров, который прочитал "К Чаадаеву" А.С.Пушкина.

Ранее мы сообщали о том, что актрису пермского театра накажут после акции в поддержку Павла Устинова.

Фото и видео:oxxxymironofficial