Актрису пермского театра накажут после акции в поддержку Павла Устинова

Руководство театра пригрозило ей увольнением.

В четверг, 19 сентября, стало известно, что Актрису пермского "Театра-Театра" накажут после акции в поддержку Павла Устинова. Об этом девушка сообщила на фейсбуке.

Руководство театра пригрозило Дарье Егоровой увольнением.

С утра читаю Инстаграм,и нет слов конечно,ситуация странная и несправедливая,столько артистов,людей поддерживают...что же у нас за страна, если такое происходит,конечно одного виноватого ,наверное не может быть,хотя...я уже ни чему не удивляюсь в этом мире... пишет актриса

Напомним, что ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам в колонииобщего режима. На суде присутствовали свидетели и были просмотрены видео с места преступления. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала изучить материалы по этому делу.

После оглашения приговора Устинову российские звезды выступили в его поддержку. Знаменитости высказались по этому поводу на своих страницах в Instagram.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Москвы просит изменить меру пресечения Павлу Устинову.

Фото:dasheg/instagram