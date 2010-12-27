Макаров: на муниципальных выборах не было выявлено серьезных нарушений

Председатель ЗакСа выступил с докладом об итогах деятельности в 2019 году.

В пятницу, 8 ноября, в Петербурге прошла партийная конференция регионального отделения "Единой России". Председатель ЗакСа Северной столицы Вячеслав Макаров подвел итоги муниципальных выборов, которые прошли 8 сентября.

По словам Макарова, голосование прошло без серьезных нарушений. По словам представителя Законодательного Собрания, в каждый муниципальный округ были выдвинуты кандидаты от "Единой России. Всего прошло 959 человек, что составляет более 61%. Единороссы уступили в Центральном, Фрунзенском, Калининском районах.

У председателя ЦИК Эллы Памфиловой другое отношение к муниципальным выборам в Петербурге. На встрече с президентом РФ она назвала их "беспрецедентной кампанией по цинизму и нарушениям". Кроме того, Памфилова обвинила Макарова и депутатов Госдумы во вмешательстве в процесс голосования.

Фото: assembly.spb.ru