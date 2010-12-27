Loketski представил свое новое творение "Одно сплошное нарушение"

Таким образов петербургский художник высказался по поводу прошедших 8 сентября выборов.

Петербургский уличный художник Loketski поделился в своем Instagram своим очередным творением, которое он назвал "Одно сплошное нарушение" или "Фемида Парнасская". Арт-объект состоит из гипсовой головы, очков виртуальной реальности и акрила.

Древнегреческая богиня правосудия Фемида смотрит на выборы в России сквозь очки виртуальной реальности и видит только одно нарушение. При этом чаша весов клонится к земле! Loketski

Художник объясняет это тем, что это нарушение тотальное - недопуск альтернативных кандидатов, подкуп избирателей, устрашение членов комиссий, вбросы, лживый подсчет. А после этого и лживый пересчет в пользу тех, кто только с помощью обмана и держится у власти.

Ранее Loketski создал на Парнасе комикс "Культурный человек" о Мединском.

Фото: Instagram/ loketski