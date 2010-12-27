Сергей Семак вошел в десятку лучших тренеров "Зенита"

В некоторых категориях тренер петербуржцев занял четвертую и третью позиции.

Главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак вошел в топ-10 лучших наставников "Зенита" за всю его историю. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Войти в рейтинг Семаку позволили 74 игры, 45 из которых стали для "Зенита" победоносными. Результат действующего тренера перегнал показатели Евгения Елисеева, но остался позади Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш: эти наставники дошли до отметки "45 побед" в 69-м и 72-м матче соответственно.

По некоторым позициям Семак поднялся на гораздо более высокие позиции. По проценту побед он оказался в тройке лидеров вместе с Мирче Луческу и Андре Виллаш-Боашем. У всех троих этот показатель составляет 60 с небольшим процентом. По проценту набранных очков действующий тренер становится на четвертую строчку, оставив впереди Луческу, Виллаш-Боаша и Спаллетти.

Бессменным лидером общего тренерского списка остается Павел Садырин, следом за ним идет Юрий Морозов. Также в рейтинге-десятке, кроме упомянутых наставников, значатся Властимил Петржела, Дик Адвокаат, Константин Лемешев, Вячеслав Мельников и Герман Зонин.

Ранее футбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с "Зенитом".

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте