Футбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с "Зенитом"

По его словам, футболист может остаться в клубе даже после окончания профессиональной карьеры.

Стали известные детали нового контракта нападающего"Зенита" Артема Дзюбы с футбольным клубом. Об этом пишет футбольный агент Александр Маньяков в своем телеграм-канале.

По словам Маньякова, условия договора согласовали, но стороны еще не определились с его длительностью: Дзюба хочет оформить контракт на четыре года, сам клуб предлагает пойти по системе 2+1. Также агент утверждает, что форвард, вероятнее всего, не поедет в Европу и разорвет отношения с Жорже Мендешем – португальским футбольным агентом. С ним Дзюба начал работать прошлым летом, чтобы попробовать свои силы на европейском поприще. Кроме того, по информации Маньякова, игроку пообещали работу в клубе даже после окончания профессиональной карьеры.

Текущий пятилетний договор футболиста и петербургского клуба истекает 30 июня 2020 года. Переговоры о продлении соглашения должны состояться зимой.

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Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте