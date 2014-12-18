Шершуков о проверке профсоюзов: "Инициатива прекрасна в своей безграмотности"

Зампред Федерации независимых профсоюзов России прокомментировал инициативу петербургских депутатов.

Буквально на днях депутаты петербургского Законодательного Собрания приняли решение собрать рабочую группу, которая займется анализом деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти. На сегодняшнем заседании ЗакСа спикер Вячеслав Макаров прокомментировал инициативу: по его словам, у депутатов большие планы по проверке почти всех направлений профсоюзной работы.

Piter.TV спросил у заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова, что он думает об этой идее. Шершуков честно признался, что поражен возможности подобных инициатив в культурной столице.

Инициатива прекрасна в своей юридической безграмотности. Я советую уважаемым депутатам обратиться к закону о профсоюзах и прочитать в нем, в частности, гарантии прав профсоюзной деятельности. Точнее, о том, что деятельность профсоюзов является неподконтрольной со стороны государственных структур и каких-либо контролирующих органов, за исключением контроля доходов от предпринимательской деятельности. – сказал Шершуков.

Зампред ФНПР считает, что проверка всей деятельности профсоюзов нарушит не только законы страны, но и конвенцию МОТ (международной организации труда) о свободе объединений, которая защищает профсоюзы от вмешательства в их работу. Заниматься контролем деятельности федерации профсоюзов могут лишь сами члены профсоюзов или их контрольно-ревизионные комиссии, говорит Шершуков. На вопрос о том, кто может заняться проверкой уже самой депутатской деятельности и спорной инициативы, зампред ФНПР дал лишь предположения

Контролировать смогут, наверное, прокуратура, которая следит за соблюдением законов, может быть, другие органы. Возможно, суд. Я не знаю, какой орган может служить ограничителям для подобных инициатив. В данном случае у меня фантазии не хватает. – отметил зампред ФНПР

Шершуков отмечает, что такого внезапного интереса к профсоюзам не наблюдалось на протяжении 30 лет. О причинах повышенного внимания к организации, говорит заместитель председателя ФНПР, остается только гадать.

Принятое решение идет вразрез с действующим в России законодательством. Так что, как говорил кот Бегемот: "Поздравляю вас, гражданин соврамши". – подытожил Александр Шершуков.

Фото: Александр Шершуков / ВКонтакте