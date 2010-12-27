На Парнасе Loketski установил гипсовую Венеру с видеокамерой вместо головы

В отличии от другого художника, который ранее установил камеру вместо головы статуи, Loketski выступает за камеры наблюдения.

На Парнасе появилась новая работа петербургского художника Loketski, он назвал ее "Венера Парнасская". Древнеримская богиня с видеокамерой вместо головы стала ответом другому современному деятелю - Lonesome Grass.

"Современное общество немыслимо без камер наблюдения и прочих технических средств слежения. Записи с них помогают раскрывать преступления, привлекать к ответственности воров, грабителей, насильников и убийц. Хочу ли я жить в большом городе без камер наблюдения? Нет. Хочу ли я, чтобы кто угодно мог пронести в метро что угодно? Нет. Нет. И еще раз нет. Другое дело, что к вопросу безопасности нужно подходить с головой", - рассказал о своей позиции художник.

Loketski отметил, что у богини любви система охраны гораздо выше, чем у бога виноделия. Тем самым он сделал отсылку к работе Lonesome Grass, которая продержалась всего один день на фасаде дома на Большой Пушкарской. Тогда же деятель техники редимейд пообещал создать ответную композицию, в которой он представит свой взгляд на тему безопасности и системы защиты.

На бетонном постаменте под гипсовой Венерой Loketski написал "Красоту спасет stream". Композиция появилась по адресу улица Валерия Гаврилина, 15. На протяжении лета на этом месте он устанавливал ни одну свою работу, однако их быстро сносили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Loketski посвятил свою новую работу лесным пожарам в Сибири.

Фото: Loketski / Instagram