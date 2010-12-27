Loketski посвятил свою новую работу лесным пожарам в Сибири

Он считает, что проблему надо решать вне зависимости от экономической выгоды.

На одном из деревьев в Шуваловском парке около Пихтового пруда появилась новая работа Loketski. Художник назвал ее "Экономически невыгодная мать".

Арт посвящен лесным пожарам, которые на данный момент охватили почти три миллиона гектаров тайги. Loketski сравнивает Родину с матерью, которую нужно спасать вне зависимости от вопроса экономической выгоды.

"Когда твоя родная мать больна, у нее сильнейший жар, она задыхается и молит о помощи, ты стоишь над постелью с калькулятором и говоришь:"Нет, мам. Я лучше для соседки в аптеку схожу, это экономически выгоднее". Позор тому, кто здоровье матери пересчитывает на рубли!", - написал он в Instagram.

Для создания арт-объекта художник использовал горелое дерево и акрил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным и "даже где-то вредным". Сейчас чрезвычайно положение объявлено в трех регионах Сибири.

Фото: Loketski / Instagram