Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным и "даже где-то вредным"

По данным лесопожарного центра на 29 июля в регионе зафиксировано 94 лесных пожара на территории 980 тысяч га.

На форуме "Бирюса-2019" губернатор Красноярского края Александр Усс заверил, что лесные пожары - "обычное природное явление и бороться с ними бессмысленное, а может даже где-то вредно".

Усс рассказал общественности, что в лесах есть зоны контроля, которые "не тушат по определению". К такой зоне относятся северные территории, где леса горят из-за грозовой активности.

Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам в зоне контроля. Александр Усс

Ранее красноярские власти заявили, что леса горят далеко от авиабаз, поэтому пожарным придется надолго оставаться на месте пожара. По данным лесопожарного центра на 29 июля в регионе зафиксировано 94 лесных пожара на территории 980 тысяч га.

Ранее Губернатор Усс увидел у жителей затопленного Канска желание "качнуть права".

Видео:YouTube/ retulov

YouTube/ КПРФ Красноярск