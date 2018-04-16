  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
594
nastya960
Код вставки плеера

Губернатор Усс увидел у жителей затопленного Канска желание "качнуть права"

0 0

Перед этим женщина спросила, будут ли присылать вертолеты, если вода размоет дорогу, которая соединяет их город с другими населенными пунктами?

Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках рабочей поездки приехал в  город Канск. В городе из-за затопления введен режим ЧС. Местные жители сняли на видео и опубликовали дерзкую манеру общения губернатора с людьми.

Сначала один мужчина пытался задать вопрос губернатору, тот, в свою очередь перебил его и предложил поправить воротничок и после этого засмеялся.

Спокойно. Спокойно. Я вам поправлю воротничок. Нормально. Все будет хорошо.

Александр Усс

Во второй раз к главе региона обратилась женщина, которая поинтересовалась о состоянии дороги, которая соединяет город и другие населенные пункты. Женщина спросила, будут ли присылать вертолеты, если вода размоет дорогу? Ответ не заставил себя ждать.

Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть.

Александр Усс

После он отметил, что если дорогу размоет, то ее восстановят.

Ранее Путин лично поручил губернатору Красноярского края озаботиться социальной структурой микрорайона "Солнечный".
Видео: социальные сети 

Теги: затопление, канск, усс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:38

Обычное хамство члена партии Единая Россия, которые нами правят.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 11:15

Чмо...

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии