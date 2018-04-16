Губернатор Усс увидел у жителей затопленного Канска желание "качнуть права"

Перед этим женщина спросила, будут ли присылать вертолеты, если вода размоет дорогу, которая соединяет их город с другими населенными пунктами?

Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках рабочей поездки приехал в город Канск. В городе из-за затопления введен режим ЧС. Местные жители сняли на видео и опубликовали дерзкую манеру общения губернатора с людьми.

Сначала один мужчина пытался задать вопрос губернатору, тот, в свою очередь перебил его и предложил поправить воротничок и после этого засмеялся.

Спокойно. Спокойно. Я вам поправлю воротничок. Нормально. Все будет хорошо. Александр Усс

Во второй раз к главе региона обратилась женщина, которая поинтересовалась о состоянии дороги, которая соединяет город и другие населенные пункты. Женщина спросила, будут ли присылать вертолеты, если вода размоет дорогу? Ответ не заставил себя ждать.

Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Александр Усс

После он отметил, что если дорогу размоет, то ее восстановят.

Ранее Путин лично поручил губернатору Красноярского края озаботиться социальной структурой микрорайона "Солнечный".

Видео: социальные сети