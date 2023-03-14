Во Фрунзенском районе Петербурга приставы вскрыли квартиру после затопления соседей

76-летний петербуржец отказался пускать коммунальщиков и получил принудительное вскрытие

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга судебные приставы провели принудительное вскрытие квартиры на улице Дмитрова, принадлежащей 76-летнему пенсионеру. По данным пресс-службы ГУФССП России по Петербургу, мужчина систематически затапливал соседей и препятствовал работе коммунальных служб.

Управляющая организация обратилась в суд для получения доступа к квартире с целью технического осмотра и устранения причин затоплений. Пенсионер проигнорировал судебное решение и уведомление приставов.

В назначенный день хозяина квартиры дома не оказалось. В присутствии бывшей супруги собственника и понятых приставы вскрыли дверь. Внутри помещения было обнаружено сильное захламление. Специалисты провели осмотр коммуникаций и заменили дверной замок.